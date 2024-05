Ghost whisperer - S03 E11 - Des mots qui tuent

Les élèves d’un lycée ont créé un «slambook», site internet où ils s’insultent et se calomnient cruellement. Thomas Benjamin, qui en a beaucoup souffert, est mort à la suite d’une bagarre et son fantôme revient dans le lycée pour semer la terreur. Il a décidé de se venger et de tuer Brad, son adversaire.