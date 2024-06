Ghost whisperer - S04 E06 - L'ennemi imaginaire

Melinda et Jim doivent assister au mariage d’une vieille amie de celui-ci. Dans le chalet familial de Tricia où se passe l’évènement, le fantôme d’un garçon (Owen) commence un jeu de piste avec Tricia et sa fille Natalie. Melinda découvre qui était Owen. Ami pas uniquement imaginaire de Tricia enfant, il a surpris le secret de Hunter, le futur marié. Le dénouement de l’histoire sera tragique pour Jim et Melinda.