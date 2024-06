Ghost whisperer - S04 E12 - Souvenirs de jeunesse

Delia organise un dîner avec deux anciennes copines de lycée et Eli, mais une autre invitée se joint à la fête et s'incruste chez Delia ; il s'agit du fantôme d'une de ses amies décédée à la suite d'une fête comme Delia et elle avaient l'habitude d'en faire, où circulaient drogue et alcool, et qui semble bien décidée à pousser Ned à désobéir à sa mère et à suivre son mauvais exemple. De son côté Melinda accompagne Jim/Sam à Raleigh pour rencontrer Nicole. Mais durant ce voyage, elle compte le faire marcher dans les traces de Jim afin de l’amener à se rappeler qui il est vraiment et à le faire définitivement renoncer à rencontrer Nicole.