Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode 5402

Il n'y a pas de retour pour Sid et Juliet car Jordan les envoie en voyage au bord de la mer avec une livraison à faire. Juliet est nerveuse alors qu'elle et Sid arrivent à la gare, son sac à dos rempli de drogue. Ils montent dans le train avec un Ollie et un Imran inconscients, mais sont suivis par deux policiers, laissant Sid et Juliet inquiets et Ollie confus.