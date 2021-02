Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode 5403

Marnie et James confrontent Juliet à propos de la grande quantité d'argent dans son sac de son voyage et pensent que Sid est à blâmer. Ils traînent Juliette pour le voir aux Lomax, mais avec Sid et Jordan qui la regardent, Juliet ment qu'elle a vendu des ordinateurs portables volés.