Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 18 février 2021

Tony planifie un déjeuner pour Verity - pour célébrer sa nouvelle entreprise commerciale, mais elle a déjà fait des plans avec Edward. Voulant construire une relation avec sa sœur, Tony invite Edward à déjeuner avec eux, et il accepte l'invitation. Ant, Rose et Dee Dee sont ravis de revoir leur grand-père, tandis qu'Edward pique la boisson de Tony avec plus de pilules. Plus tard, Tony s'effondre et fait une crise…