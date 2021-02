Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 25 février 2021

Nancy et Jack sont fatigués des problèmes de drogue de Kyle. Plus tard, Kyle trouve de la drogue dans le sac de Charlie. Il rejette la drogue sur Jordan et l'avertit de rester à l'écart de Charlie, jurant d'arrêter la drogue lui-même, mais Jordan ne le croit pas. De retour à la maison, Kyle essaie de parler à Nancy de Charlie, mais préoccupée par sa consommation de drogue, Nancy ne pense plus qu'elle puisse l'épouser. C'est émouvant car elle sait qu'elle l'aime. Nancy pense qu’elle a aidé Kyle à tourner un virage, mais elle l’a refoulé sur le chemin de Jordan.