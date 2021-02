Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 26 février 2021

Charlie est soulagé lorsque Kyle accepte de ne pas dire à Nancy qu'il a trouvé hier de la drogue. Nancy demande à Darren de s'occuper d'Oscar pour la journée car elle ne pense pas que Kyle soit à la hauteur. Kyle est effondré et s'arrange pour acheter de la drogue en Jordanie. Charlie dit à Darren que Kyle aimerait avoir la responsabilité de faire ses preuves. Essayant d'aider son ami, Darren dépose Oscar avec Kyle, juste au moment où il est sur le point de rencontrer Jordan… Jordan suggère à Peri d'aller à Chester pour la journée. Jordan rencontre Kyle et est choqué de voir Oscar là-bas, mais ils passent toujours l'accord. Avec Oscar à l'avant, Kyle a un joint. Nancy est ravie d'apprendre que Kyle est intervenu et l'invite à dîner. Pendant ce temps, Jordan et Peri sont sur le point de partir, mais haut et distraits par Oscar, Kyle s'écrase dans leur voiture, piégeant la jambe de Joran…