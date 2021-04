Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 1 avril 2021

Sid et Juliet reprennent la liste des invités à la fête d’Imran afin d’augmenter leurs chances de vendre les médicaments de Victor. Juliet espère que sa chance est avec Peri, mais Sid est ennuyé que Juliet soit trop distraite par son amour pour garder son esprit sur le travail en main. Plus tard, Peri et Juliet sortent pour prendre l'air et Juliette l'embrasse