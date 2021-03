Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 10 mars 2021

Juliet et Sid paniquent à l'école lorsqu'ils entendent PC Kiss parler du chien renifleur. Ils vont chercher la drogue dans son casier, mais Sienna et John Paul les interceptent. Lors d’une réunion avec James et Sally, Juliet pleure, pensant qu’elle est sur le point d’être arrêtée. Juste avant son examen, Sid s'enfuit. Quand Juliet arrive enfin à son casier, George devient méfiant et regarde à travers, mais ne trouve rien - Sid les a enlevés! Juste après que Sally ait dit à John Paul qu’aucune drogue n’avait été trouvée, le guitariste révèle qu’il a trouvé de la drogue dans le dossier de Sid. Jordan et Leela assistent à sa réunion avec Sally et John Paul, où Jordan le presse de dire que tout est pour un usage personnel. Sally n'a d'autre choix que de l'expulser. Pendant ce temps-là, Leela pense qu’il est temps pour elle et Jordan de se montrer purs. Jordan est soulagée lorsque Leela est interrompue avant qu'elle ne puisse le dire à Peri.