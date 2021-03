Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 11 mars 2021

ordan est soulagée lorsque Leela admet qu'elle ne pense pas que ce soit le bon moment pour dire clairement leur relation. Sid blâme Jordan pour ce qui s'est passé à l'école et ils se disputent. Pendant ce temps, tout en aidant Leela à fouiller la maison pour plus de drogue, Peri trouve la cachette de Jordan… Pour l'empêcher de le dire à Leela, il dit à Peri qu'il a encore des sentiments pour elle… Elle accepte de ne pas le dire à Leela, et ils dorment ensemble. Juliette, frappée d'amour, a le cœur brisé quand elle surprend Peri et Jordan parler au lit. Peri et Jordan acceptent de garder les médicaments secrets. Pendant ce temps, James veut que Juliet rentre à la maison. Marnie lui glisse un mot lui demandant de les rencontrer. Ils l'implorent de rentrer à la maison, mais elle les arrête durement.