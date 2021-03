Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 12 mars 2021

Jordan a les mains pleines quand Peri a tout aimé alors qu’il est sous la pression croissante de son patron, Victor. Pendant ce temps, Sid essaie de se mettre du bon côté de Leela en étudiant pour ses examens. Peri et Jordan ont un quasi-accident quand ils sont presque rattrapés par Leela. Paniquant après que Sienna la fasse se sentir mal d'avoir laissé Sid tomber, Leela révèle qu'elle a acheté une voiture à Jordan et lui demande de déménager. Ils acceptent de se voir encore en secret et Jordan fait ses valises à contrecœur. Plus tard, Jordan dit à Sid qu'il doit recruter un nouveau concessionnaire… Charlie.