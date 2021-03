Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 15 mars 2021

Edward panique quand il entend que Tony veut un deuxième avis du médecin, alors il dit à Tony qu’il a menti sur les résultats du test et qu’il est prêt à retourner au travail. Tony et Diane sont ravis et Tony n’assiste pas à son rendez-vous. Plus tard, Edward dit à Tony que le mémorial de Nancy pour Kyle à The Hutch sera mauvais pour les affaires, et Tony le perd et crie après Nancy. Cette nuit-là, Edward dit à Diane que la personnalité changée de Tony pourrait être pour toujours….