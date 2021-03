Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 16 mars 2021

Nancy refuse d’aller aux funérailles de Kyle demain, tandis que Darren continue d’annuler ses séances de thérapie. Darren va voir Nancy. Elle pense qu’elle est responsable de la mort de Kyle, et Darren lui parle de sa propre tentative de se suicider. Elle le presse de parler à Mandy, ou elle le fera… Mandy, Luke et Cindy arrivent aux Osbornes. Luke et Cindy ne parviennent pas à sortir Nancy du lit, mais Mandy réussit en la mettant intentionnellement en colère. Mandy la convainc qu'elle ne pouvait pas savoir ce que Kyle traversait, car il s'est assuré de cacher les signes. Ils ont une percée et Nancy décide d'aller aux funérailles.