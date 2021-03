Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 18 mars 2021

Warren rencontre son ancien soignant à la maison des enfants, Cormac, et lui raconte ce que Felix a dit de lui. Cormac est sur la défensive et dit à Warren que tout est mensonge. Au moment où Cormac est sur le point de partir, il aperçoit Félix et le menace. Warren voit cela et rend visite à Felix, et Felix lui dit que la seule raison pour laquelle il a été choisi, parce qu'il était noir. Félix veut le quitter, mais Brody décide de prendre les choses en main et d'aller à la police. Sienna essaie de l'arrêter mais il signale à la police que Felix est victime de maltraitance d'enfants.