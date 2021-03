Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 19 mars 2021

La police rend visite à Felix sur l'accusation. Martine dit à Lisa qu'elle pense qu'il se passe quelque chose avec Felix, mais Lisa pense juste qu'elle est jalouse. Felix demande à Lisa d'être son plus un lors du mariage. Martine lui dit qu’elle ne va nulle part tant qu’elle n’a pas entendu la vérité. Plus tard, elle surprend Brody et Felix en train de parler et elle découvre que Felix a été maltraité. Il s'ouvre à elle, lui montre ses cicatrices, et ils s'embrassent… Brody continue sa campagne pour aider Félix même s'il n'en veut pas. Sienna lui dit qu'il concentre peut-être toute son attention sur l'aide à Felix, car cela ne semble toujours pas résolu avec Buster. Brody prend à la lettre les conseils de Sienna et décide de rendre visite à Buster en prison