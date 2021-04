Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 2 avril 2021

Juliette est frappée d’amour après son baiser avec Peri à la fête d’Imran. Elle laisse un message vocal embarrassant pour organiser une réunion pour le déjeuner et retire 50 £ de l'argent de la drogue qu'elle et Sid a fait hier soir pour acheter une nouvelle robe. Pendant ce temps, Leela et Jordan se faufilent toujours et il lui demande de partir en vacances avec lui. Sid l’interrompt et donne à Jordan l’argent que lui et Juliette ont gagné, ignorant que c’est court. Plus tard, Sid pâlit quand Juliet lui dit qu'il a emprunté de l'argent - que fera Victor quand il le découvrira.