Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 2 mars 2021

La famille McQueen prépare le renouvellement des vœux de Mercedes et Sylver, tandis que Cher regarde. Elle utilise Roméo épris pour entrer. Pendant que la cérémonie est en cours, elle se faufile à l'étage, où elle est surprise par Warren, et elle le prend pour Sylver. Cher ne le croit pas quand Warren nie le connaître et arrête la fête en bas - quand Sylver s'avance, elle lui dit qu'elle est sa fille….