Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 22 mars 2021

Mitchell promet à Scott qu'il sera franc avec Walter aujourd'hui, mais d'abord, Mitchell se heurte à Celeste et Toby et leur demande d'être sa demoiselle d'honneur et son témoin. Cependant, les célébrations sont interrompues par l’arrivée de Walter et Mitchell ne peut toujours pas dire la vérité à son grand-père. Ailleurs, Scott fait faire sa poule à The Dog. Il est surpris quand Walter se présente, mais se rend compte que Walter ne sait pas pour le mariage et se fâche, et Scott pense que lui et Mitchell ne seront jamais vraiment un vrai couple. Scott décide de parler du mariage à Walter, mais Goldie change d'avis. Pendant ce temps, Toby annonce la nouvelle à Walter à la place et il est furieux.