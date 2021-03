Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 29 mars 2021

John Paul a une grande décision à prendre entre James Nightingale sombre et maussade et son nouveau beau policier, George Kiss. Cependant, nous craignons que George ne soit pas le bon gars qu’il nous a fait croire jusqu’à présent. Pendant ce temps, le maître de marionnettes Edward Hutchinson continue de donner à son fils Tony de la testostérone, afin de voler sa femme et sa vie. Il triomphe quand il parle à Tony de renoncer à son mariage avec Diane, mais Diane est furieuse d’être traitée comme un pion entre père et fils. Ailleurs, Juliet confronte Jordan à propos de Leela et Peri en deux temps, pour être présenté au dangereux patron des trafiquants de drogue de Jordan, Victor. C’est à elle et à Sid de faire leurs preuves en vendant de la drogue à la fête d’Imran, sinon leur vie est en danger…