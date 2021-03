Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 3 mars 2021

Cher retourne chez Mercedes, et Sylver nie être son père. Lorsque Mercedes et Goldie partent, il accepte de payer Cher pour lui acheter le silence. La mère de Cher, Kelly se présente, incitant Sylver à avouer l'avoir endormie. Mercedes lui pardonne d'avoir menti, incitant Sylver à s'excuser auprès de Cher, et il lui demande si elle veut plutôt construire une relation. Plus tard, Kelly arrive avec les valises emballées de Cher, lui disant qu’elle déménage en Grèce et que Cher restera désormais avec sa nouvelle famille. On dirait que Cher est là pour rester…