Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 30 mars 2021

Edward Hutchinson est contrarié lorsque Diane décide qu’elle n’est pas encore prête à abandonner Tony. Tony est choqué quand Edward lui montre des images de monstres que les enfants ont dessinées et ment que c'est ainsi qu'ils voient leur père - faisant croire à Tony que ses propres enfants le craignent. Diane est furieuse quand Tony fixe un rendez-vous pour elle et Edward dans The Hutch et lui dit que c'est Edward avec qui elle mérite d'être. Triomphant Edward pousse Diane à décider entre son passé (Tony) et son avenir (lui).