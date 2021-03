Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 31 mars 2021

Juliet confronte Jordan à propos de Leela en deux temps et de son béguin, Peri, mais est terrifiée quand il la présente à son dangereux patron, Victor. Sid et Juliet doivent vendre deux fois plus de médicaments que d'habitude et décident de cibler le petit rassemblement d'Imran Maalik pour vendre leur produit. Edward fait du chantage émotionnel à Verity pour qu'elle remporte le tour de Diane pour lui. Après les efforts de match de Goldie et Joel, Roméo est vidé quand Cher l'ami le zone.