Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 8 mars 2021

Jordan apprend que des étudiants d'autres écoles assisteront à la foire environnementale de Hollyoaks High, il leur dit qu'ils devront profiter de l'occasion pour vendre de la drogue à plus d'étudiants. Après avoir parlé à Leela, il change d’avis et dit à Sid qu’ils n’auront pas à vendre de la drogue demain. Mais lorsque Victor se présente chez Leela et met Jordan sous pression pour gagner plus d’argent, Jordan doit dire à Sid et Juliet que le plan a de nouveau changé - il leur en donne deux fois plus à vendre…