Hollyoaks : l'amour mode d'emploi - Episode du 9 mars 2021

C’est la foire environnementale de Hollyoaks High, et Jordan pense que c’est le moment idéal pour Juliet et Sid de vendre de la drogue. Juliet parvient à changer rapidement ses médicaments, mais Sid est distrait par son examen de guitare demain. Juliette promet de vendre son lot demain pour l'aider, alors Sid le met dans son casier. Plus tard, Juliet console Peri qui est bouleversée par la Jordanie. Il est clair que Juliette a toujours des sentiments pour Peri. Pendant ce temps, PC Kiss vient à l'école pour distribuer des brochures. Il glisse un mot à John Paul, lui demandant de dîner. Nancy voit un emballage de drogue sur le sol et désemparée qu'il y ait un problème de drogue. Plus tard, George promet à John Paul de fouiller l'école le lendemain