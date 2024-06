Il faut sauver le soldat Ryan

Omaha Beach, 6 juin 1944. Les Américains débarquent sous le déluge de feu de l'artillerie allemande. Le capitaine Miller vient de voir décimer en quelques minutes seulement l'essentiel de sa compagnie. Une nouvelle mission lui est alors confiée : retrouver et ramener sain et sauf le jeune soldat James Ryan, dont les trois frères ont été tués au combat à quelques jours d'intervalle. Il sait seulement que Ryan a été parachuté quelque part en Normandie, derrière les lignes ennemies. Miller choisit six hommes parmi les meilleurs pour l'accompagner.