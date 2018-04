Julie Lescaut - La fête des mères

A peine rentrée de vacances, Julie se retrouve avec une minuterie sur les bras. Sarah refuse de réviser ses maths pour le prochain contrôle, tant elle est pressée de retrouver son copain Serge. Au commissariat, Darzac, le patron de Julie, gueulecont re les quotas de plaintes et de délits, mineurs ou non..., on est toujours sans nouvelle d'un nouveau couple qui a disparu, victime - craignent les flics - de l'insaisissable "tueur des parkings", N'Guma appelle l'extérieur : un mort par balles atten d Julie dans un magasin des Clairières. En un mot, après le petit intermède des vacances, la routine reprend ses droits. Pendant ce temps Sarah et Babou, pour amadouer Julie, décident de partir en quête d'un cadeau. Ca tombe bien, c'est la fête des mères...