Julie Lescaut - L'inconnue de la nationale

Le corps d'une jeune "black" est retrouvé sur le bord de l'autoroute, à quelques mètres de la bande d'arrêt d'urgence. Elle gît dans les fourrés, ne portant sur elle qu'une robe légère malgré la nuit froide. Ses pieds nus sont en sang. Rien ne peut l aisser présupposer de la cause du décès de cette victime qui n'a sur elle aucun papier d'identité. Seule l'autopsie en apprend plus à Julie et ses inspecteurs sur celle que les journaux ne tardent pas à appeler "l'inconnue de l'autoroute".