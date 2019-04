La vengeance de Veronica du 10 avril 2019 - Saison 01 Episode 3

Les frères Rodrigo et Fred se croisent par hasard et se brouillent à cause de la vie de débauché que Fred mène. Frederico se confie à l'une des jumelles. Victoria explique à Veronica ce qu'elle doit faire pour recevoir l'argent que Frederico a donné pour soigner Jaime, et prend ensuite l'avion avec lui. L'avion ayant décollé, on annonce la nouvelle de sa disparition, avec à son bord, Frederico, la mère de Jaime et la femme de Samuel Matshiné. Aucune trace de l'avion n'a été retrouvée. Les familles sont sous le choc. Encore dans l'ignorance de la disparition de l'avion, Rodrigo fête le succès de son concert avec son amie Iris et Celsio.