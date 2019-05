La vengeance de Veronica du 10 mai 2019 - Saison 01 Episode 25

Carolina est toujours en conflit avec Guta à cause de Lazaro. Gonçalo accepte d'accueilir Guta chez lui. Carolina enrage. Victoria manipule Dinis pour que celui-ci continue à croire qu'il peut conquérir Guta, à l'insu de Lazaro. Elle se joue aussi de Rodrigo en l'encourageant à intervenir dans la relation entre les deux adolescents. Luisa manœuvre pour rapprocher Carlos de son père, avec qui elle conclut un marché. Guigui vend des bijoux de famille. Gonçalo et Bruno se retrouvent. Ce dernier se réjouit de la déconfiture de son frère. Gustavo, à peine revenu de la guerre, annonce à Felipa et Diana qu'il repartira dès qu'il le pourra. Beatriz part à la recherche de son père et à la nuit tombée, elle pénètre seule dans un quartier dangereux.