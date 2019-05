La vengeance de Veronica du 15 mai 2019 - Saison 01 Episode 27

Gustavo a une conversation avec Dinis afin qu'il renonce à son amour pour Guta. Carolina menace Lázaro de s'éloigner de sa fille. Verónica avoue à Rodrigo qu'elle a un fils malade. Edmundo va voir Lucrécia pour la convaincre de laisser tranquille Jacinto, mais sans succès. Carolina demande à Bruno d'éloigner Lázaro de sa fille par le biais d'une agression. Gonçalo va voir son frère, Bruno, et se dispute avec lui. Luísa tente de convaincre Samuel qu'elle va tout faire pour que Carlos s'intéresse plus aux affaires de son père, en échange de son amitié. La police ramène un sac appartenant à Beatriz, qui s'est enfuie de la maison. Felipa, Gustavo et Rodrigo ordonnent à l'agent de débuter les recherches car elle a disparu. Verónica emmène Jaime à l'hôpital. Diana découvre alors qui est le patient et Verónica lui avoue que Jaime est le fils de Frederico. Elle refuse que Diana traite son fils, demandant ainsi d'avoir affaire à une autre équipe médicale.