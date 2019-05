La vengeance de Veronica du 16 mai 2019 - Saison 01 Episode 28

Victoria ne fait pas confiance à Diana et cherche un autre endroit pour soigner Jaime. De retour chez Lucrecia, Jaime s'évanouit et son grand-père, Joaquim, doit le porter à l'intérieur, chez Lucrecia, qui le déteste. Diana apprend la nouvelle de la disparition de sa fille, Beatriz. Cette dernière n'a plus tous ses esprits. Elle s'est réfugiée dans un campement urbain peuplé de sans-abri et de drogués. Elle attend que son père, décédé, vienne la chercher. Matshiné commence à suspecter Daniel de lui avoir dérobé des données informatiques. Ses parents partis, Marta a la responsabilité de diriger l'hôtel toute seule.