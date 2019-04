La vengeance de Veronica du 17 avril 2019 - Saison 01 Episode 8

Rodrigo discute avec Íris de leur mariage car elle souhaite rencontrer sa fille Guta. Verónica se réunit avec Samuel Matshine pour le menacer avec les preuves qu’elle a contre lui. Guta s’est enfuie chez sa tante Diana et Carolina la retrouve là-bas et fait un scandale. Père Francisco essaie de convaincre Verónica de lui raconter ce qu’elle cache et est en train de faire derrière son dos. Felipa contacte Gustavo et lui annonce la disparition de l’avion, dans lequel se trouvait son beau-frère, Frederico.