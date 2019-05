La mère de Guta engage Chino et son partenaire pour agresser lazaro et l'obliger à rester loin de Beatriz. Guta va vivre avec son père, mais il n'a pas de chambre pour elle. Lazaro s'enfuit et retrouve Beatriz dans un squat de toxicomanes. Il la sauve d'une agression sexuelle et la ramène chez sa mère.