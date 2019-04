La vengeance de Veronica du 18 avril 2019 - Saison 01 Episode 9

Marta, à travers Luisa, ourdit sa vengeance contre Gonçalo qui l'a publiquement humiliée. Veronica rencontre Samuel Matshiné et réussit à lui extorquer de l'argent. Iris est inquiète car à la cérémonie d'hommage aux disparus de l'accident d'avion Rodrigo va revoir son ex, - sa belle-soeur Diana-, dont la famille est en pleine tourmente après la disparition de Frédérico. Rodrigo téléphone à son autre ex. Carolina, mère de leur fille Guta, pour l'avertir de son mariage. Jalouse, Caroline refuse que Guta aille au mariage de son père au Chili.