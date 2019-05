La vengeance de Veronica du 2 mai 2019 - Saison 01 Episode 19

Verónica est rentrée à Lisbonne. Elle montre à Jaime où habite Diana, la maison de "son père". Elle s'installe chez sa tante Lucrecia, qui désormais l'appelle "Victoria". Gonçalo essaie de convaincre Diana qu'il faut dire à Dinis qu'il est son père, et que son père, Frederico, est en réalité son oncle. Diana refuse et chasse Rodrigo, qu'elle ne veut plus jamais revoir. Dinis embrasse sa cousine, Guta, et lui déclare son amour. Samuel met en garde son fils contre les intrigues de Luisa.