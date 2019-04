La vengeance de Veronica du 22 avril 2019 - Saison 01 Episode 11

Le matin du jour de son mariage avec Iris, Rodrigo se rend à la cérémonie en l'honneur des personnes disparues dans l'accident d'avion. A la surprise de tous, Verónica apparaît. Verónica et Diana se disputent et chavirent par-dessus bord. Rodrigo parvient à les remonter sur le bateau. Rodrigo accompagne Diana à l'hôtel. N'ayant pas son portable, il ne peut prévenir Iris et Celso qu'il aura du retard. Rodrigo finit par rater son propre mariage.