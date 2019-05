La vengeance de Veronica du 22 mai 2019 - Saison 01 Episode 32

Lázaro et Guta passent la nuit ensemble. Diana questionne Beatriz sur sa disparition, mais elle ne se souvient de rien car elle s'est évanouie. Elle a été retrouvée par Lázaro au milieu de toxicomanes et ramenée chez elle par Vitória, Jaime et Rodrigo. Joaquim António offre ses services à Guigui. Pureza et Assunção reçoivent Yara, Ricardo et Afonso, qui souhaitent acquérir des objets pour l'hôtel. Guta envoie une photo d'elle et de Lázaro à sa mère, qui devient folle. Jaime s'évanouit chez Diana lorsqu'il regarde les photos de famille. Il est emmené d'urgence à la fondation pour y passer des examens. Samuel félicite Luísa d'avoir encouragé Carlos à travailler avec lui.