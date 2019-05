Diana se rend chez Vitória pour lui proposer de faire la paix et lui demande son prix. Vitória refuse. Diana lui offre un chèque que Vitória déchire en réclamant ce qui lui est dû par loi. Guta et Lazaro vont se rendre à l'invitation à dîner de Pureza à Porto. Lazaro a quelques réticences. Au Mozambique, Salomé et Paulo invitent leurs amis à dîner chez eux pour parler de l'avenir du quartier de Caniço.