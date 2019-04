Une confrontation a lieu entre Carolina et Bruno. Rodrigo s'entretient avec Celso du sauvetage de Diana. Verónica et Diana se rencontrent pour parler de Frederico. Afonso parle avec Luísa de son mari, Gonçalo, et Marta intervient pour stopper la conversation. Beatriz s'enferme dans sa chambre et avoue en savoir plus sur l'accident d'avion de son père. Diana avoue à Lígia qu'ella a eu une aventure avec Rodrigo.