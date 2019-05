La vengeance de Veronica du 27 mai 2019 - Saison 01 Episode 35

Après s'être réconciliés, Guta et Lázaro partent à Porto. Carolina découvre Guta en train de chanter avec une bande, dans la rue. Jaime se rend à la fondation avec Vitória et Jacinto. Fatiguée des risques qu'il prend, Felipa quitte Gustavo. Beatriz consulte un psychiatre à cause de sa fixation sur son père. Rodrigo demande à Dinis d'oublier Guta. Avec l'aide de Yara, Afonso essaie de soudoyer le responsable de la vente sous carte scellée de l'hôtel ayant appartenu à son père, alors qu'il vient de dire à Rodrigo que ce n'est pas une bonne affaire.