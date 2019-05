La vengeance de Veronica du 29 mai 2019 - Saison 01 Episode 37

Lazaro et Guta vont dîner chez la famille de Guta, puis Guta loue une chambre d'hôtel pour qu'ils y passent la nuit. Rodrigo dit à Verónica qu'il ne veut pas de relation sérieuse avec elle. Diana les surprend en pleine dispute. Diana demande à Verónica pourquoi elle a attendu si longtemps avant de ramener son fils, malade, au Portugal. Paulo et Adelaïde décident d'aller au Portugal, l'une pour se réconcilier avec son fils, l'autre pour voir son petit ami. On apprend pourquoi Adelaïde et son fils se sont brouillés.