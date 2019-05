La vengeance de Veronica du 3 mai 2019 - Saison 01 Episode 20

Vitoria / Verónica est de retour au Portugal, mais elle ne souhaite pas voir son père. Celui- vient quand même la voir chez Lucrécia et ils se disputent. Beatriz refuse toujours de croire à la mort de son père et finit par avaler les calmants naturels de sa mère pour essayer de se suicider. Salomé trouve que les plans d'assainissement du caniço sont suspects. Le père de Carlos traite Luisa d'opportuniste. Rodrigo et Vitoria / Verónica se rencontrent à Lisbonne. Cette dernière lui raconte les intrigues de son frère.