La vengeance de Veronica du 30 mai 2019 - Saison 01 Episode 38

Daniel se rend chez Salomé pour lui dire qu'il est amoureux de Patrícia, une prostituée. Il souhaite qu'elle lui prodigue des conseils. Gustavo fait une surprise à Felipa et la demande en mariage, mais elle refuse. Lígia a failli renverser Gonçalo. Guta loue une chambre d'hôtel avec Lázaro. La police apparaît pour les fouiller et découvre de la cocaïne dans les affaires de Lázaro, qui nie tous les faits. Lucrécia se sent mal. Verónica l'emmène à l'hôpital et demande à Jacinto de prendre soin de Jaime. Rodrigo informe Verónica que Lázaro est en prison.