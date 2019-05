La vengeance de Veronica du 7 mai 2019 - Saison 01 Episode 22

Le Père Francisco est inquiet pour l'avenir du quartier du Caniço. Daniel apprend que son ancienne collègue, Patricia, se prostitue pour gagner sa vie et passe la nuit avec elle. Diana est toujours incapable de dire la vérité aux enfants, malgré l'insistance de Rodrigo et de Lígia. Sofia cherche du travail car la famille a besoin d'argent. Samuel Matshine n'accepte toujours pas Luisa. Marta s'enivre et se donne en spectacle dans une boîte de nuit. Elle y rencontre Luisa. Suite à une discussion avec sa mère à propos de Rodrigo, Carolina sort de chez elle ivre et va passer la nuit chez Bruno, son homme de main. Guta apprend à Dinis qu'il a un petit frère, Jaime.