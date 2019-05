La vengeance de Veronica du 9 mai 2019 - Saison 01 Episode 24

Dinis et Verónica parlent de Frederico. Beatriz reçoit un soi-disant texto de son père disparu. Yara décide de partir pour Lisbonne avec Ricardo et souhaite qu'Afonso se joigne à eux. Elle délègue la direction de l'hôtel à Marta. Guigui va montrer une œuvre d'art à Pureza et Assunção. Patrícia passe la nuit avec Daniel, un ancien collègue de travail. Verónica souhaite que son père, Jacinto, ne s'approche pas de son petit-fils, Jaime. Diana discute avec Dinis de son amour pour Guta. Rodrigo décide d'acheter l'hôtel de son père et un appartement.