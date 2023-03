Cinéma - Action | 1997

Bruce Willis interprète un assassin impitoyable connu seulement sous le nom du Chacal, qui, cette fois, a pour cible un très haut fonctionnaire du gouvernement américain. Afin de retracer ce tueur implacable et contrecarrer ses plans, le vice-directeur du FBI (Sidney Poitier) et une agente russe du service des renseignements (Diane Cerona) font appel à un ancien activiste de l'IRA purgeant sa peine de prison (Richard Gere), qu'il a connu dans une autre vie.. Ces alliés improbables entament une course contre la montre à l'échelle planétaire pour mettre fin aux agissements de ce mercenaire énigmatique avant qu'il ne mette à exécution ses projets meurtriers.