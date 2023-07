Le chantage

A Chicago, Neil Randall mène une vie parfaite. Il a un job qui le passionne, une femme sexy et aimante Abby, une jolie petite fille Sophie, et une belle maison. Tout bascule le jour où il doit passer le week end chez son patron, dans sa maison de campagne espérant bien une promotion. Abby, elle, prévoit de confier sa fille à une nounou, pour passer du temps avec sa soeur. En chemin, la jeune Sophie se fait kidnapper par un inconnu armé à l'arrière de la voiture. Pendant 24 heures, le couple va vivre l'enfer et devoir exécuter ses moindres désirs, s'ils veulent revoir leur fille vivante. Très vite, Neil comprend que les motivations du ravisseur sont autres qu'une simple rançon. Il cherche à détruire sa vie parfaite, son couple... Mais pourquoi ?