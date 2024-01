Le saint

Simon Templar, surnommé "le saint", est le voleur le plus audacieux et le plus charmant de son temps ! Ce Robin des bois des temps modernes nargue les policiers en changeant régulièrement d'apparence ou d'identité. A la veille de prendre sa retraite, il accepte une ultime mission : s'emparer de la formule de la fusion froide qui pourrait sensiblement changer la face du monde, puis la revendre à un mafieux russe...