Les Jeunes Années d'une reine

Romance • Famille | 1954

Jeune fille espiègle et insouciante, Victoria mène une vie confortable et tranquille. A la mort du roi Guillaume, elle doit faire face à ses responsabilités et régner sur l'Angleterre. Avec l'aide du Premier ministre, Lord Melbourne, elle apprend son métier de souveraine . Très vite, Victoria, dont les fantaisies révolutionnent l'austère cour d'Angleterre, s'impose par son charme et ses compétences. Une aussi jolie reine ne pouvant rester célibataire, les gens de son entourage jugent opportun de lui présenter, le jour de son anniversaire, trois prétendants. Victoria qui ne peut supporter une telle contrainte préfère s'enfuir et descend incognito dans une auberge. C'est là qu'elle fait la connaissance du prince Albert qui se fait passer pour un étudiant. Les deux jeunes gens se plaisent beaucoup... Après avoir l'identité d'Albert, Victoria repart pour Londres où doivent être célébrées les fiançailles officielles.